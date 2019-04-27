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İstanbul Güzellik Festivali öncesi uzman isimlerden tüyolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:43 | Son Güncelleme

İstanbul Güzellik Festivali öncesinde Dr.

İstanbul Güzellik Festivali öncesinde Dr. Buğra Buyrukçu ve Kozmetolog Ayşenur Yazıcı güzellik ve sağlıklı yaşam ile ilgili tüyolar verdi.

3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Güzellik Festivali’nde medikal estetik firmalarından güzellik merkezleri ve sağlıklı yaşam ürünlerine kadar 50’ye yakın marka yeni ürünlerini ilk kez görücüye çıkaracak. İşin uzmanları örnek uygulamalarla güzellik tüyoları verecek. Festival öncesi gerçekleşen basın tanıtımında konuşan Dr. Buğra Buyrukçu ve Kozmetolog Ayşenur Yazıcı ise sağlıklı yaşam ve güzellikle ilgili son derece önemli bilgiler paylaştı.

“Günde bir demet maydanoz daha güzel bir cildin garantisi”
Festival öncesinde konuşan Dr. Buğra Buyrukçu, “Bizim için en önemli şey güzel kalabilmek, yani yaşlanmayı durdurabilmektir. Güzelleşmeye başlamak için çok basit maddelerle neler yapmak gerekiyor, bunlardan bahsedelim. Bunun için en başta mutfağımıza koyu renkli sebzeleri almamız gerekiyor. Özellikle koyu yapraklı sebzeler fotosentez yapmak amacıyla güneşin ışığını alarak kendi içerisinde oksijen barındırıyor. Dolayısıyla bir meyve ya da sebze ne kadar koyu renkli olursa içerisinde bizim için, güzelliğimiz için faydalı şeyler içeriyor demektir. Günlük olarak bir demet maydanoz yediğimizde çok daha güzel bir cilt garanti ediliyor. Evinizde ıspanak ya da pazı pişireceksiniz sadece 10 dakika haşlayarak çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Vücudumuzu gergin tutan, kırışıklığı engelleyen ve bizi çok canlı çok diri gösteren muhteşem iki vitamini ise narenciyelerden alabiliyoruz. Bunlar portakal ve portakaldan çok daha faydalı olan greyfurttur.” dedi.

“Her kadının günlük olarak tüketmesi gereken en önemli şey kalın kabuklu kuruyemişlerdir”
Kivinin sivilce oluşumunu engellediğini söyleyen Buyrukçu, “Kivi ise bizim vazgeçilmez olan, hem yeşil renk içeren hem de içerisindeki çekirdekleriyle cildimizi besleyen bir meyvedir. Günlük olarak bir tane kivi tüketirsek muhteşem etkileri oluyor. Hatta kivi tüketimine daha erken yaşlarda başladığımızda, özellikle ergenlik döneminde sivilce oluşumunu engelleyici bir etki de gösteriyor. Her kadının günlük olarak tüketmesi gereken en önemli şeylerden birisi de kalın kabuklu kuruyemişlerdir. Fındık ve ceviz gibi kalın kabuklu kuruyemişler hem içerisindeki B, A vitaminleri, selenyum ama aynı zamanda minerallerle birlikte hyalüronik asit sentezini artırıyor, cildimizi güneşe karşı koruyor, aynı zamanda hücrenin yaşlanmasını da engellediği için muhteşem bir etki oluşturuyor.” diye konuştu.

“Günde bir yeşil elma tüketen kişinin cildinin yaşlanması oldukça zorlaşır”
Erkeklerin cildini koruması için önemli noktaları anlatan Buyrukçu, “Kadınların yanı sıra erkeklerin de cildini koruması gerekiyor. Bu bağlamda muhteşem bir ürün o var, o da kabak çekirdeğidir. Kabak çekirdeği erkeklerde prostata çok iyi gelen, kollajen sentezini artırıp elastikleri muhteşem hale getiren çok önemli bir besindir. Kabak çekirdeği kabuklarıyla birlikte tüketildiğinde gerçek etkisini gösteriyor. Kabukları ile birlikte tüketemeyenler içinse kabak çekirdeği yağını günde iki kaşık almalarını öneriyoruz. Yeşil elmanın da öneminden bahsetmemiz gerekiyor. Yeşil elma, hem meyve olarak kalorisi az olan hem de yeşil olduğu için muhteşem bir besin olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla günde bir adet yeşil elma tüketen kişilerin yaşlanması oldukça zor diyebiliriz. Bir kişinin zayıflayabilmesi için çok önemli şeylerden birisi de sabahleyin yediğimiz bize zararı olmayan veya akşam tüketirken kalorisi az olan besinlerdir. Balık, özellikle de somon ve hamsinin kalorisi az olduğu gibi içerisindeki bazı özel maddelerin ve proteinlerin yağ yakımını çok artırdığını biliyoruz. Bunların yanında greyfurt, limon ve kivi, sebzelerden pazı ve diğer yeşil yapraklılar ve yoğurtla birlikte çavdar yağ yakımını artıran besinlerdir.” şeklinde konuştu.

Kozmetolog Ayşenur Yazıcı’dan yüz ovalini toplayan kaşık masajı uygulaması
Gerçekleştirilecek güzellik festivalinde ‘Kaşık Masajı’nı anlatacak olan Kozmetolog Ayşenur Yazıcı, “Ziyaretçiler yapılacak festivale gelip burayı dolaşırsa uzman kişilerin ağzından evde en etkili ve ucuz şekilde masaj şekilleri ve yeni makyaj teknikleri gibi uygulamaları öğrenebilecekler. Bence her kadının buraya uğraması gerekir. Çünkü kozmetik, insanın kendini şımartması için kurulmuş bir sektördür. İçerisinde kendini kandırmadan şımartabileceği, evde kolay uygulayabileceği şeyler var. Bunlardan biri de kaşık masajıdır. Kaşıklarımızı sıcak suda beklettikten sonra yüzümüze beğendiğimiz günlük normal kremimizi sürerek kasların yönüne doğru masaj yapıyoruz ve bazı noktalara basınçlar uygulayarak hem dokulardaki toksinlerin atılmasını sağlıyoruz hem de plates yapmış gibi kasların daha iyi gelişmesini sağlıyoruz. Bir kadın günaşırı bu masajı yaptığı zaman bir hafta sonra yüzünün daha diri daha canlı ve sarkan yerlerinin biraz daha toparlanmış olduğunu fark edecek. Bu profesyonel ama herkesin evde uygulayabileceği bir tekniktir. Dolayısıyla bunu bilmek onların hayatlarını daha da iyileştirecektir.” ifadelerini kullandı.

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