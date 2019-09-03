İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00\n-AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fatma Bet\u00fcl Sayan Kaya, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u00f6n\u00fcnde, i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lan belediye personelini ziyaret edecek. 300 y\u0131ld\u0131r ayakta! Nas\u0131l yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kimse \u00e7\u00f6zemiyorBal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n a\u011f\u0131na tak\u0131lan karabatak kurtar\u0131ld\u0131Yumurtal\u0131k Lag\u00fcnleri Milli Park stat\u00fcs\u00fcne ge\u00e7ti
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