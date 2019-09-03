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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:41 | Son Güncelleme

11.00 -AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, işten çıkarılan belediye personelini ziyaret edecek.

11.00
-AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, işten çıkarılan belediye personelini ziyaret edecek.

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