İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.30
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek olan "2. Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi"ne katılacak.
09.30
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'na katılacak. Atatürk Havalimanı (TEKNOFEST)
14.30
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katılacak.
Divan İstanbul Asia Otel /İSTANBUL
10.00
- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
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