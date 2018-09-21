İSTANBUL - HAFRİYAT KAMYONU KAĞIT TOPLAYICISINA ÇARPTI 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTABUL, (DHA)

Esenyurt'ta hafriyat kamyonu atık kağıt toplayıcısına çarptı. Kolu ezilen atık toplayıcısı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförü olay yerinden kaçtı.

Olay öğle saatlerinde Merkez Mahallesi, 1121. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat alanından çıkan hafriyat kamyonu o sırada kağıt toplayan adama çarptı. Adamın kolu ezilirken, kamyon şoförü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kolu ezilen ve ağır yaralanan adam 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kamyonun yoldan geçiş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Yoldan geçen diğer kamyonlardan görüntü

Görgü tanıkları ile röportaj

