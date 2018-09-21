HABER

İSTANBUL - HAFRİYAT KAMYONU KAĞIT TOPLAYICISINA ÇARPTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

  Esenyurt'ta hafriyat kamyonu atık kağıt toplayıcısına çarptı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTABUL, (DHA)
Esenyurt'ta hafriyat kamyonu atık kağıt toplayıcısına çarptı. Kolu ezilen atık toplayıcısı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförü olay yerinden kaçtı.
Olay öğle saatlerinde Merkez Mahallesi, 1121. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat alanından çıkan hafriyat kamyonu o sırada kağıt toplayan adama çarptı. Adamın kolu ezilirken, kamyon şoförü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kolu ezilen ve ağır yaralanan adam 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kamyonun yoldan geçiş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------
Olay yerinden görüntü
Yoldan geçen diğer kamyonlardan görüntü
Görgü tanıkları ile röportaj

PARTNERKilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?
Gaziantep'te Fıstık Müzesi açıldıGaziantep'te Fıstık Müzesi açıldı
HDP: Yedibela Kızılkaya partiden ihraç edilmiştiHDP: Yedibela Kızılkaya partiden ihraç edilmişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu

Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı

Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.