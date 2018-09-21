İSTANBUL - HAFRİYAT KAMYONU KAĞIT TOPLAYICISINA ÇARPTI 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTABUL, (DHA)
Esenyurt'ta hafriyat kamyonu atık kağıt toplayıcısına çarptı. Kolu ezilen atık toplayıcısı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförü olay yerinden kaçtı.
Olay öğle saatlerinde Merkez Mahallesi, 1121. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat alanından çıkan hafriyat kamyonu o sırada kağıt toplayan adama çarptı. Adamın kolu ezilirken, kamyon şoförü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kolu ezilen ve ağır yaralanan adam 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kamyonun yoldan geçiş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------
Olay yerinden görüntü
Yoldan geçen diğer kamyonlardan görüntü
Görgü tanıkları ile röportaj
Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım
Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı
Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Bahçeli'nin sözleri memnuniyet verici
Tüm ülke 'deve kuşu' canisinin peşinde!
Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum