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İstanbul haftaya trafikle başladı! Yola çıkacaklar dikkat

01.11.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk iş gününe trafikle başlayan İstanbul'da yağış nedeniyle erken saatlerden itibaren yoğunluk yüzde 63'ü gördü. Kadıköy D 100 istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul haftaya trafikle başladı! Yola çıkacaklar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yeni haftada İstanbul’da etkili olması beklenen yağmurla ilgili tahminleri sabah saatlerinde yağışın kendi göstermesi ile etkisini gösterdi. Haftanın ilk mesai sabahında etkili olan yağmurlu hava trafiğinde kent genelinde yüzde 63 oldu.

TRAFİK YÜZDE 63 OLDU

Sabah işyerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların, şemsiyeleri ile gidecekleri yere ya da binecekleri toplu taşıma aracına yürüdükleri görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik programında da trafiğin yüzde 63 olduğu tespit edildi.

E-5 VE TEM'DE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Yoğunluğun E - Avcılar istikameti, Bakırköy - Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O - 3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.

İHA

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İstanbul
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