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İstanbul Haliç’te teknelerde korona virüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 23:55 | Son Güncelleme

İstanbul Haliç’te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapmasında teknelerde denetim yapıldı.

İstanbul Haliç’te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapmasında teknelerde denetim yapıldı. Yabancı turistlerin bulunduğu bir tekneye baskın yapan ekipler, turistleri dolandıran bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul Haliç bölgesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapmasında denetim yaptı. Denetimde birçok teknenin evrakları kontrol edildi.

Virüse aldırmadan sosyal mesafesiz halay
Ekipler denetim yaptığı sırada Haliç’te bulunan teknelerde vatandaşların partilere devam ettiği görüldü. Bazı teknelerde vatandaşların virüse aldırmadan sosyal mesafesiz halay çektiği ve oyun oynadığı görüldü. Kontrol edilen teknelerde polis ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu. Parti veren ve düğün yapan teknelerde yapılan denetimlerde şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, personel listesi, tekneyi kullanan kaptanın belgesi gibi evraklar da tek tek kontrol edildi.

Dolandırıcılıktan aranan şahıs teknede yakalandı
Haliç’te bir tekneyi denetleyen ekipler, yabancı turistleri getiren ve fazla para alarak onları dolandırmaktan araması olan bir şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak Fatih Beyazit Polis Karakolu’na götürüldü.

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