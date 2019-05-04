İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 TL’ye satacak

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Halk Ekmek (İHE) , Ramazan ayında 300 gramlık pideyi 1 TL’den satacak.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin bu yıl Halk Ekmek büfelerindeki satış fiyatı açıklandı. Yapılan açıklamada, 2018 yılı fiyatının aynı şekilde uygulanmasına karar verildi.

İHE resmî sitesinden yapılan açıklama, “Ramazan Ayı boyunca İstanbul Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak olan 300 gramlık pide fiyatı, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyonu’nda alınan karar gereği 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da 1 Liradan satışa sunulacaktır” denildi.

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