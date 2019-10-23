"İstanbul Hanımefendisi" Avusturya'da "rekor" fiyata alıcı buldu

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" isimli eseri, 1 milyon 500 bin avroya (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) satıldı.

Ressamın 19. yüzyıla ait eseri, Dorotheum Sanat Galerisi'ndeki müzayede salonunda açık artırmayla satışa sunuldu.

Eserin açık artırması, 1 milyon 100 bin avro ham bedelle başlatıldı.

Müzayedeye telefonla bağlanan ve kimliği açıklanmayan sanatsever tarafından tablo, 1 milyon 500 bin avro yalın bedelle satın alındı.

- 2019'un en pahalı eseri

Sanat galerisinin basın sözcüsü Doris Krumpl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osman Hamdi Bey'in tablosunun "2019'da satılan en pahalı eser" olduğunu vurgulayarak, çeşitli komisyon ve vergi bedelleriyle tablonun 1 milyon 770 bin 300 avroya (yaklaşık 11 milyon 506 bin lira) mal olduğu bilgisini paylaştı.

Krumpl, 19. yüzyıla ait eserin ressamın seçkin tablolarından biri olduğunun altını çizerek, tablonun, bulunduğu kategoride en yüksel bedelle satıldığını kaydetti.

Uzmanlara göre, Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" adlı eseri, özellikle Türk resim sanatında tam boy olarak bir kişinin resmedilmesinin ilk örneklerinden biri olması nedeniyle de ayrıca önem taşıyor.