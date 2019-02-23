- İstanbul Haramidere’de metrobüs kazası yaşandı. Seyir halindeki metrobüs, önünde bulunan metrobüse çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

IHAAW132025-ASA\/23-02-2019 \n- \u0130stanbul Haramidere\u2019de metrob\u00fcs kazas\u0131 ya\u015fand\u0131. Seyir halindeki metrob\u00fcs, \u00f6n\u00fcnde bulunan metrob\u00fcse \u00e7arpt\u0131. Olay yerine sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. \n23.02.2019 13:20:25 TSI\nNNNNPARTNERSeks ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 3 \u00e7ocuk annesi kad\u0131n\u0131n itiraflar\u0131 Zeytinya\u011f\u0131 h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131na 4 tutuklamaTIR\u2019a \u00e7arpan kamyonet hurdaya d\u00f6nd\u00fc, s\u00fcr\u00fcc\u00fc hafif yaraland\u0131
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