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İSTANBUL - HARAMİDERE'DEKİ METROBÜS KAZASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul DHA Haramidere'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul DHA
Haramidere'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haramidere metrobüs durağı Beylikdüzü yönündeki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde durakta duran metrobüse arkadan gelen aracın hızla çarptığı görülüyor,

Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı (ek)

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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılar
-Hasarlı araçlar
-Araçların çekilmesi

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