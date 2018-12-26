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 İSTANBUL - HASTANEDEKİ KAVGAYA İNCELEME

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:50 | Son Güncelleme

  Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hastaneye gelen bir kişi arasındaki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Alper KORKMAZ /İSTANBUL,(DHA)
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hastaneye gelen bir kişi arasındaki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

"SORUMLU KİŞİLER İLE İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin karıştığı olay ile ilgili hastane başhekimliğince inceleme başlatılmış olup, sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" denildi

KAVGA GÖRÜNTÜLENDİ
Hastane bahçesinde dün çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansımıştı. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında park etme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. iki güvenlik görevlisiyle bu kişi arasında kavga çıktı. Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredekiler ayırdı. Çevredekiler güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:
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-Kavga görüntüleri

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