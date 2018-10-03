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İSTANBUL HASTASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DOKTORUNUN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

İSTANBUL HASTASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DOKTORUNUN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İSTANBUL HASTASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DOKTORUNUN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Hacıosman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kızına teslim edildi. Cenazenin Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldüğü öğrenilirken, Hacıosman'ın cenazesi, ikindi vakti Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.

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Fotoğraflar // Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıFotoğraflar // Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
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