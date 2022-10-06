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İstanbul hava durumu: Bugün yağış olacak mı? 6 Ekim 2022 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı!

06.10.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu 6 Ekim Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi "Bugün yağış olacak mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Ankara, İzmir ve megakent İstanbul'da hava durumu merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarıda bulunuldu. Peki, bugün yağış olacak mı? İşte 6 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

İstanbul hava durumu: Bugün yağış olacak mı? 6 Ekim 2022 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı!

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamalarının detayları merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağışlı mı? İşte 6 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların; bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ve Sivas dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

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