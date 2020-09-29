İstanbul hava durumu için son tahminler! Bünyamin Sürmeli'den yağmur ve dolu uyardı: Gece saatlerine ve yarına dikkat!

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı. İstanbul Valiliği vatandaşları bir kez daha uyarırken CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sürmeli, "Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak." dedi.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli şu bilgileri paylaştı:

''Bu yağışların şöyle bir yönü var… Aslında tamamen arkası geliyor olsa sıkıntı. Hep böyle irili ufaklı… Yollardan akıyor sonra duruyor bitiyor.. Sonra arkasından bir parti daha… Nedeni, Marmara Denizi üzerinden böyle parça parça kuvvetli sağanaklar geliyor. Sabahtan beri bu 3. parti. Arkasından da 2 parti daha var. Öğlenki yağış beklenenin biraz daha ötesinde.

Üzerimizden geçiyor, yenisi arkasından geliyor. Yenisi yarım saat, 20 dakika içerisinde gelecek. Boğaz ve Avrupa Yakası üzerinde görülüyor. Önümüzdeki 1-2 saat içinde de kesintilerle sağanaklar gelip gidebilecekler.