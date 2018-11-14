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İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 15 Kasım Perşembe yarın için son dakika yağmur uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İstanbul için yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulundu. Öte yandan yarın akşam saatlerinde ise Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 15 Kasım Perşembe yarın için son dakika yağmur uyarısı

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, İstanbul için yağmur uyarısında bulundu. Yarın sabah 08:00'da başlayacak yağışın cuma akşamı 20:00'a kadar etkili olacağı belirtilirken, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla Cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 mm arasında değişkenlik göstermesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ANTALYA İÇİN KAR UYARISI: YARINA DİKKAT

Öte yandan bir uyarı da Antalya için yapıldı. Antalya'da yarın akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi beklenirken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yarın (15.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden sonra Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 m rakım ve üzerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, Antalya-Konya kara yolunun Seydişehir Alacabel mevkiinde, buzlanma ve yoğun kar yağışından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. "

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EGE İÇİN DE UYARI GELDİ

Yapılan açıklamada "Yarın (15.11.2018 Perşembe) ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü; İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerimizde ise orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai don olayının 17.11.2018 Cumartesi günü sabah saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

DOĞU ANADOLU'DA KAR ALARMI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Ardahan, Kars ve Erzurum beyaza büründü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi. Yetkililer, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağını, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetinde esmesinin beklediğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, bölge genelinde devam etmesi beklenen kar yağışının çarşamba akşam saatlerinden, perşembe öğle saatlerine kadar Erzurum ve Ağrı il geneli ile Kars'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağını belirterek beklenen kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da eksi 2, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı'da 0, Erzincan'da ise 2 derece ölçüldü.

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ARDAHAN, ERZURUM VE KARS'TA KAR YAĞIŞI

Kar yağışı bölgede etkisini gösterdi. Ardahan, Kars ve Erzurum beyaza büründü. Ardahan’da kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehir merkezine kadar indi. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla Ardahan beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan Üniversitesi öğrencileri öğle saatlerinde kampüs alanına gelerek karın tadını çıkarttı.

Kar yağışı altında yürüyen öğrenciler öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

Kar yağışı Kars’ın Sarıkamış ve Erzurum’un Çat ile İspir ilçesinde de etkisini artırdı. Erzurum-Bingöl istikameti ve Bayburt Kop Dağı güzergahında ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorlandı.

PÜLÜMÜR'DE OKULLAR TATİL

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Pülümür Kaymakamlığı, sabah saatlerinde başlayıp, etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okulları 2 gün süreyle tatil etme kararı aldı. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacağı belirtildi.

(Ajanslar)


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu yıl ne uyarıldık beee arkadaş
Metooloji oturduğun yerden sallama tutturamıyorsun
hava durumu seçim başka haber yok zam yok batan esnaf yok geçinemeyen halk yok insanların geçim derdiyle ilgili haber yok demek ki haber yok bunlar olmuyor
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