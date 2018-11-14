İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 15 Kasım Perşembe yarın için son dakika yağmur uyarısı

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, İstanbul için yağmur uyarısında bulundu. Yarın sabah 08:00'da başlayacak yağışın cuma akşamı 20:00'a kadar etkili olacağı belirtilirken, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla Cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 mm arasında değişkenlik göstermesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ANTALYA İÇİN KAR UYARISI: YARINA DİKKAT

Öte yandan bir uyarı da Antalya için yapıldı. Antalya'da yarın akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi beklenirken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;