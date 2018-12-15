İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den sis uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde bugünün parçalı ve çok bulutlu, Trakya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN SİS UYARISI!



Bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 13 DERECE, GÜN İÇERİSİNDE ISINACAK!

Gün içinde 13 derece civarında olması beklenen sıcaklıkların 2 ile 4 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.