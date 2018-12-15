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İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den sis uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2018 08:11 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika tahmini geldi. Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan uyarıda İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer pus ve sisli bir gün beklendiği belirtildi.

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den sis uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde bugünün parçalı ve çok bulutlu, Trakya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN SİS UYARISI!

Bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 13 DERECE, GÜN İÇERİSİNDE ISINACAK!

Gün içinde 13 derece civarında olması beklenen sıcaklıkların 2 ile 4 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den sis uyarısı


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istanbul hava durumu sis hava sıcaklığı Meteoroloji

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