İstanbul hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor

İstanbul hava durumu için Meteorloji'den uyarı geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre 29 Ağustos Cuma günü kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da etkili olacak.

SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 27 derece olması beklenirken, sağanak yağış etkili olacak. Yağışların aralıklarla 1 hafta boyunca kendisini göstermesi bekleniyor.

ANTALYA'DA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ ÖLDÜ

Alacadağ Yaylası'nda gezintiye çıkan Osman Teke (17) ve ablası Safiye Teke'nin (19) üzerine yıldırım düştü.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Teke'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ablası yaralı olarak hastane kaldırıldı.

KASTAMONU

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak tahmininde bulunduğu Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu. Pınarbaşı ilçesinde sağanak yağış ile birlikte etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı sebebiyle sokak ve caddeler beyaza büründü. Yağış bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.