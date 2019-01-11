İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahmini! Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Meteoroloji Uzmanı Sürmeli canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Günün hava durumu verilerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun doğu kesimleri için buzlanma ve don beklentisini paylaştı. MGM, batı bölgeler için ise kuvvetli yağış dolayısıyla meydana gelebilecek ani sel ve su baskını konusunda uyardı. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de sabah ve akşam saatleri arasında yaşanacak sıcaklık farkına dikkat çekti. Sürmeli, 'Şu an 11 - 12 derecelik sıcaklık var, günü 3 dereceyle bitireceğiz' dedi.

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"SICAKLIK FARKI ÇOK BÜYÜK"



Önce Tekirdağ Çanakkale çevreleri. Arkasından İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Bursa yağış gelip geçecek. Her bir şehre bir kaç saat kuvvetli yağış düşecek. Ama su baskınları yapabilecek düzeyde.

PAZAR GÜNÜ BİTİYOR

Sabah ile akşam arasında sıcaklık farkı çok büyük. Şu an 11 - 12 derecelik şu sıcaklık var, günü 3 dereceyle bitireceğiz. Yarın da kısmen yağışlar devam edip, Pazar tamamlayacak. Ege ve Batı Akdeniz'de de yağış bekliyoruz."



