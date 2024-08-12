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  4. İstanbul hava sahasında alarm! Uçuş trafiği değişiyor... O uyarı kayıtlara yansıdı

İstanbul hava sahasında alarm! Uçuş trafiği değişiyor... O uyarı kayıtlara yansıdı

12.08.2024 14:25
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Göç güzergahı olarak İstanbul hava sahasını kullanan leyleklerin sıcak ülkelere yolculukları başlarken, sürüler nedeniyle pilotlar ve kontrolörler sürekli uyarılıyor.

İstanbul hava sahasında alarm! Uçuş trafiği değişiyor... O uyarı kayıtlara yansıdı

Ağustos ve Eylül aylarında yaklaşık 1 milyon leyleğin İstanbul üzerinden sıcak ülkelere gidecek olması nedeniyle pilotlar leylek sürüleriyle karşılaşıyor. Uçuş güvenliğinin tehlikeye girmemesi için pilotlar gördükleri leylek sürülerini hava trafik kontrolörlerine bildiriyor.

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Olası çarpma tehlikelerine karşı da kontrolörler uçuş trafiğinde leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor. Pilotların leylek sürülerin nedeniyle yaptığı bilgilendirmeler telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı. Leylek sürüsüne denk gelen bir uçağın pilotu, "Hanımefendi, bulunduğumuz yer itibarıyla leylek sürüsü vardır" diyerek kontrolörleri bilgilendirdi.

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Başka bir hava trafik kontrolörü ise kendisine yapılan bilgilendirme üzerine diğer pilotları uyararak, "Şu an önünüzde iniş yapan trafik 3 bin feetlerde leylek sürüsü rapor etmiş bilginize" sözleri kayıtlara yansıdı. (DHA)

l4Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul leylek
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