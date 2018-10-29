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İstanbul Havaalanı Açıldı

29.10.2018 20:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havaalanı’nı düzenlenen bir törenle hizmete açtı. Havaalanının açılışı 29 Ekim’de Cumhuriyet’in ilanının 95’inci yılında yapıldı

İstanbul Havaalanı Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havaalanı’nı düzenlenen bir törenle hizmete açtı.

Havaalanının açılışı 29 Ekim’de Cumhuriyet’in ilanının 95’inci yılında yapıldı.

Erdoğan havaalanı ile Türkiye’nin güneyden kuzeye, doğu-batı ekseninde 60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomiyi bağlayarak en önemli transit noktası haline geldiğini belirtti.

Açılış sembolikti. Bu hafta havaalanından sadece birkaç uçuş gerçekleşecek. Fakat yıl sonunda İstanbul Havaalanı, Atatürk Havaalanı’nın yerini alacak.

İlk aşamada İstanbul Havaalanı’nın yılda 90 milyon yolcu kapasitesiyle çalışması planlanıyor. 10 yıl içindeyse bu rakamın altı pistle birlikte toplamda 200 milyona çıkması hesaplanıyor. Bu rakam şu anda dünyanın en yoğun havaalanı olan Atlanta’daki Hartsfield-Jackson’ın iki katı.

Erdoğan eski havaalanının ticari olmayan uçuşlar, havacılık etkinlikleri ve diğer bazı aktiviteler için açık kalacağını, bazı alanlarının da parka çevrileceğini kaydetti.

Türk Hava Yolları yeni havaalanından ilk uçuşlarını Ankara, Antalya ve İzmir’e gerçekleştirecek. Ayrıca Bakü ve Kuzey Kıbrıs’a da uçacak.

Havaalanının ilk bölümü 42 ayda 36 bin kişinin çalışmasıyla inşa edildi.

Ancak işçilikle ilgili konular da havaalanının imajına zarar verdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Emma Sinclair-Webb, projenin kazalar ve protesto gösterisi düzenleyen işçilerin tutuklanması haberleriyle gölgelendiğini belirtti ve üç yılda 38 kişinin çalışma bölgesinde öldüğüne dikkat çekti.

Eylül ayında kötü çalışma koşullarını protesto eden yüzlerce işçi gözaltına alınmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü protestolar nedeniyle bazı işçilerin işlerinden olduğunu ve sendika lideri de dahil en az 31 kişinin tutuklandığını belirtiyor.

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