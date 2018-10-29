İstanbul Havaalanı Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havaalanı’nı düzenlenen bir törenle hizmete açtı.

Havaalanının açılışı 29 Ekim’de Cumhuriyet’in ilanının 95’inci yılında yapıldı.

Erdoğan havaalanı ile Türkiye’nin güneyden kuzeye, doğu-batı ekseninde 60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomiyi bağlayarak en önemli transit noktası haline geldiğini belirtti.

Açılış sembolikti. Bu hafta havaalanından sadece birkaç uçuş gerçekleşecek. Fakat yıl sonunda İstanbul Havaalanı, Atatürk Havaalanı’nın yerini alacak.

İlk aşamada İstanbul Havaalanı’nın yılda 90 milyon yolcu kapasitesiyle çalışması planlanıyor. 10 yıl içindeyse bu rakamın altı pistle birlikte toplamda 200 milyona çıkması hesaplanıyor. Bu rakam şu anda dünyanın en yoğun havaalanı olan Atlanta’daki Hartsfield-Jackson’ın iki katı.

Erdoğan eski havaalanının ticari olmayan uçuşlar, havacılık etkinlikleri ve diğer bazı aktiviteler için açık kalacağını, bazı alanlarının da parka çevrileceğini kaydetti.

Türk Hava Yolları yeni havaalanından ilk uçuşlarını Ankara, Antalya ve İzmir’e gerçekleştirecek. Ayrıca Bakü ve Kuzey Kıbrıs’a da uçacak.