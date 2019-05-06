 İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜ) SULTANAHMET MEYDANI'NDA 17 BİN KİŞİ İFTARDA BULUŞTU

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)SULTAHMET Meydanında Ramazan ayının ilk iftarında binlerce kişi bir araya geldi. Top atışıyla duyurulan iftar vaktinin ardından binlerce İstanbullu sokak iftarında kendileri için hazırlanan yemekleri yiyerek ilk iftarı birlikte yaptı.

Sultanahmet Meydanında her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği için binlerce kişi akşam saatlerinde bir araya geldi. İftar için masalara oturan İstanbullular saatlerce iftar vaktinin gelmesini bekledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M.Ergin Turan tarafından ateşlenen topla iftar saati duyurulurken, 17 bin kişi aynı anda iftar açtı. Sultahahmet bölgesinde bulunan turistlerde iftar programına ilgi gösterirken sık sık kamera ve fotoğraf çektiler.

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