İSTANBUL - (havadan görüntülerle) - BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇMEN KAYDI BULUNAN BOŞ DAİRELER GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Haber: İstanbul DHA

Yerel seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçmen kaydı bulunan boş daireler görüntülenmişti.

Büyükçekmece'de genel seçim ve referandumlarda yüzde 6 olan seçmen artış sayısının yerel seçimlerde yüzde 17.5'lere çıkması üzerinde başlatılan incelemede son bir yıl içinde 12 binden fazla kişinin seçmen olarak kaydedildiği tespit edilmişti.

Yapımı devam eden inşaatlara yüzlerce seçmen kayıtlı olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Seçimden 1 ay önce, 80 kişinin kaydolduğu Fatih Mahallesi'ndeki Batıkent Sitesi, 100 kişinin kaydolduğu Pınartepe Mahallesi'ndeki Yalıkent Sitesi ile 120 kişinin kaydolduğu Ayışığı Sokak'taki boş siteler böyle görüntülenmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Boş sitelerin görüntüleri

-İlçenin havadan görüntüleri

