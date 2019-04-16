İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)  HAYDARPAŞA'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

- Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın Haydarpaşa Garı'ndaki yangını akıllara getirdi.

- Restoran çalışmalarının sürdüğü garda, işçiler yangına karşı bir kez daha uyarıldı.

- Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

Ali AKSOYER-Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ /İSTANBUL,(DHA) - PARİS'te bulunan tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın

Haydarpaşa Garı'ndaki yangını akıllara getirdi.

2010 yılında çatısında çıkan yangının ardından büyük hasar gören tarihi binada o günden bu yana restorasyon ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle çatısında süren ve aslına uygun olması için ahşap malzemenin kullanıldığı çatı katında süren çalışmalarda, işçilerin yangına karşı bir kez daha uyarıldığı öğrenildi.

ÇATI TAMAMEN YANMIŞTI

Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısı hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün tarihi garın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine, Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.