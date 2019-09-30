HABER

 İSTANBUL- (havadan görüntülerle) METROBÜSE BİNEBİLMEK İÇİN SIRADA BEKLİYORLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

  - Zincirlikuyu metrobüs istasyonu, günlük 84 bin 609 yolcu ile 44 istasyon arasında birinci sırada.

- Zincirlikuyu metrobüs istasyonu, günlük 84 bin 609 yolcu ile 44 istasyon arasında birinci sırada.

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK
İstanbul'da vatandaşların toplu ulaşımda tercih ettiği metrobüste özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre(İBB) metrobüs hattındaki günlük yolculuk sayısı 900 bini aştı. Metro istasyonuna aktarmanın da yapılabildiği Zincirlikuyu Metrobüs istasyonu, günlük 84 bin 609 yolcu ile 44 istasyon arasında birinci sırada.
TCDD'nin 13 Mart 2019 tarihinde, modernize ederek yeniden açtığı Halkalı-Gebze Marmaray banliyö hattı, İstanbul'un ana toplu ulaşım hattını oluşturun Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında çalışan metrobüse ancak küçük bir nefes aldırtabildi.

ZİNCİRLİKUYU BİRİNCİ MECİDİYEKÖY İKİNCİ
Metrobüs hattında günlük ortalama 84 bin 609 yolcu ile Zincirlikuyu istasyonu birinci sırada. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşlar Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda metrobüse binebilmek için sıra bekliyor. Metrobüs kullanan vatandaşlar araçların artırılması ve istasyonların artırılması gerektiğini düşünüyor.

"BAZI ZAMANLAR HİNDİSTAN BAZI ZAMANLAR AVRUPA'DA BİR YER"
Sabah işe gitmek için metrobüs kullanan Merve Eren, yoğunluk için, "Metrobüsle geldim. Bu sabah İstanbul'a insan eklenmiş herhalde. Rezalet bir yolculuktu" ifadelerini kullandı. Metrobüs güzergahına raylı sistem yapılması gerektiğini söyleyen Menekşe Güngör, "Çok kalabalık ve bakımsız. Yani yoğunluk hiç belli olmuyor. Bazı zamanlar Hindistan bazı zamanlar Avrupa'da bir yer. Hiç belli olmuyor. Metrobüs hattına çok vagonlu bir raylı sistemin olması belki kurtarıcı olabilir. Her gün o kadar çok nüfus artıyor ki kamyonlarla insan mı getiriyorlar diye düşündüğüm zamanlar oluyor" diye konuştu.
Sabah işe giderken metrobüs kullanan Erhan Eren, "Ben Söğütlüçeşme'den biniyorum, burada iniyorum. Çok zor oluyor, çok kalabalık. Ama yapılacak bir şey yok. Çok insan var. Haliyle buna katlanıyoruz. İstanbullu olarak önerim; "metro, metrobüsleri daha fazla kullanıp, hatları geliştirip rahatlatmak gerekiyor. Tabii ki kolay da değil, bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLİKUYU'YU MECİDİYEKÖY İZLİYOR
51 bin 782 yolcu ile Mecidiyeköy izliyor. Uzunçayır istasyonu 49 bin 915 yolcu ile üçüncü, Cevizlibağ istasyonu 42 bin 761 yolcu ile dördüncü sırada geliyor.

Görüntü Dökümü
------------------------------
-Zincirlikuyu metrobüs istasyonundan görüntüler
-Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler
-Görüntüdeki sıraya göre vatandaş röportajı
-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)
-Havadan görüntüler

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattıİsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı
Karadenizli iş adamlarından Mehmetçiklere anlamlı destekKaradenizli iş adamlarından Mehmetçiklere anlamlı destek
Kandıra'da araziler değerlenince her yer emlakçıyla dolduKandıra'da araziler değerlenince her yer emlakçıyla doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

300 ameliyat geçirdi! Sevindiren haber 9 yıl sonra geldi

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

İzmirli iş adamının feci ölümü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Mardin'de Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Son dakika: Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı

Çevik kuvvet otobüsünü hedef almışlardı! Kimlikleri belli oldu

Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime bir ay ara!

Eğitime ara verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.