 İSTANBUL- (havadan görüntülerle) METROBÜSE BİNEBİLMEK İÇİN SIRADA BEKLİYORLAR

- Zincirlikuyu metrobüs istasyonu, günlük 84 bin 609 yolcu ile 44 istasyon arasında birinci sırada.

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK

İstanbul'da vatandaşların toplu ulaşımda tercih ettiği metrobüste özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre(İBB) metrobüs hattındaki günlük yolculuk sayısı 900 bini aştı. Metro istasyonuna aktarmanın da yapılabildiği Zincirlikuyu Metrobüs istasyonu, günlük 84 bin 609 yolcu ile 44 istasyon arasında birinci sırada.

TCDD'nin 13 Mart 2019 tarihinde, modernize ederek yeniden açtığı Halkalı-Gebze Marmaray banliyö hattı, İstanbul'un ana toplu ulaşım hattını oluşturun Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında çalışan metrobüse ancak küçük bir nefes aldırtabildi.

ZİNCİRLİKUYU BİRİNCİ MECİDİYEKÖY İKİNCİ

Metrobüs hattında günlük ortalama 84 bin 609 yolcu ile Zincirlikuyu istasyonu birinci sırada. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşlar Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda metrobüse binebilmek için sıra bekliyor. Metrobüs kullanan vatandaşlar araçların artırılması ve istasyonların artırılması gerektiğini düşünüyor.