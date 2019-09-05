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 İSTANBUL - (havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DE TAMİRHANE DEPOSUNDA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

Emin YEŞİL - Ali AKSOYER - Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - Sultangazi'de araç parçalarının bulunduğu tamirhane deposunda yangın çıktı.

Emin YEŞİL - Ali AKSOYER - Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - Sultangazi'de araç parçalarının bulunduğu tamirhane deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan depoyu söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki tamirhane deposunda, saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi. Polis ekipleri de caddeyi tedbir amacıyla trafiğe kapattı. Alevler, depodaki 2 iş makinesi ile bitişikteki otomobil tamirhanesine de sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü

Görüntü Dökümü:
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- Yangından görüntüler
- İtfaiyenin müdahalesi
- Havadan görüntüler

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