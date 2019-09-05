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İSTANBUL -  (havadan görüntülerle) TEVFİK GÖKSU:  BU ARAÇLARI ÇEKEREK BUGÜNDEN İTİBAREN İSTANBUL'DA HİZMETİ DURDURMUŞ DURUMDALAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 18:10 | Son Güncelleme

- Yenikapı'daki araçlar havadan görüntülendi...

- Yenikapı'daki araçlar havadan görüntülendi...

- İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu,

"Söyledikleri, algı yaptıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar. Ama bu araçları çekerek bugünden itibaren İstanbul'da hizmeti durdurmuş durumdalar"

"Bugün evinde bakım hizmeti, sosyal hizmet bekleyen İstanbullu vatandaşlar İBB personelleri nerede diye sorarsa Yenikapı'ya baksın. Belediyenin hizmet araçları İBB başkanının kara propaganda fantezisi ile siyasi şovu ile meşgul"

İstanbul DHA - YENİKAPI'ya getirilen araçlarla ilgili konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Söyledikleri, algı yaptıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar. Ama bu araçları çekerek bugünden itibaren İstanbul'da hizmeti durdurmuş durumdalar" dedi.

"KARA PROPAGANDAYI BUGÜN DE SÜRDÜRÜYORLAR"
Yazılı açıklama yapan Göksu, "İBB Başkanı seçimden önce '1717 tane makam aracı var' demişti. Görünüşe göre ortada makam aracı yok belediye hizmet araçları var. Hani bunlar makam araçlarıydı? Görünen o ki seçim zamanı yapılan kara propagandayı bugün de sürdürüyorlar. Ama ortaya çıkan tablo 'Dağ Fare Doğurdu' dedirtiyor. Aldığımız bilgi, bütün birimlere araç taksimatı yapmışlar, 'şu kadar araç, bu kadar araç gönderin' diye. Araçların üstlerindeki logoları da sökmüşler" dedi.

"BU ARAÇLAR HİZMET ÜRETEN BELEDİYENİN HİZMET ARAÇLARI"
"Salı gününe kadar da devam edeceği bilgisi geliyor" diyen Göksu, "Söyledikleri, algı yaptıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar. Ama bu araçları çekerek bugünden itibaren İstanbul’da hizmeti durdurmuş durumdalar. Sadece bir kara propaganda yapmak için İstanbul’da hayatı durdurmayı göze almış bir zihniyet var ortada. Seçimde söyledikleri iddialar iftiraydı, bugün de gösterdikleri araçlarla bu iftirayı tescil etmiş oluyorlar. Bugün evinde bakım hizmeti, sosyal hizmet bekleyen İstanbullu vatandaşlar İBB personelleri nerede diye sorarsa Yenikapı’ya baksın. Belediyenin hizmet araçları İBB başkanının kara propaganda fantezisi ile siyasi şovu ile meşgul.
Bu araçlar belediye hizmet araçları. Kimi evde bakım hizmeti, kim yol bakım hizmeti, kimi zabıta hizmeti bekliyor. Eğer bu araçlar ihtiyaç fazlası ise göreve geldiği günden bu yana neden bu araçları belediyede tutuyor? Neden araçları geri göndermedi? Onlar da biliyorlar ki bu araçlar hizmet üreten belediyenin hizmet araçları" ifadelerini kullandı.

"YENİ HİZMET ARAÇLARI İÇİN İHALE YAPIYOR"
Tevfik Göksu, "Bizler bu araçların bundan sonra da ne olacağını takip edeceğiz. Eğer bunlar fazlalıksa belediyede tutulmayacak geri gönderilecek demektir. Bu çalışmanın yapılıp yapılmayacağına, eğer bu araçlar geri gönderilirse yerine araç alınıp alınmayacağını da yakinen takip edeceğiz. İBB yönetimi bir taraftan hizmet aracı fazlası var diyerek bu şovu yaparken bir taraftan da yeni hizmet araçları için ihale yapıyor, yeni ihalelere hazırlanıyor" açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü:
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- Havadan görüntülerle araçlar
- Araçların görüntüsü
- Araçların alana girmesi
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