HABER

 İSTANBUL -  (Havadan görüntülerle) - ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN  

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısındaki yangın korku ve paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul, (DHA)

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısındaki yangın korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Sibel Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevler nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Dar sokaklar ve hatalı parklar nedeniyle itfaiye zor anlar yaşadı. Vatandaşlar park halindeki aracı kaldırarak yolu açtı. Çatıdan yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Bir görgü tanığı “ Bir patlama sesi duyduk. Sonra alevler yükselmeye başadı. Panik yaşandı, itfaiye ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Uzaktan yükselen yoğun duman

-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşların aracı elleriyle kaldırarak yolu açması

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

- EK görüntü (HAVADAN görüntüler)

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Öğrencilerden ’Barış Pınarı’ kahramanlarına anlamlı klipÖğrencilerden ’Barış Pınarı’ kahramanlarına anlamlı klip
Yüzlerce balon balığı ağa takıldıYüzlerce balon balığı ağa takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'ndeki AFAD binasında yangın

İstanbul Valiliği'nde yangın

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Son dakika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.