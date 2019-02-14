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 İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 10:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.
Edinilen bilgiye göre Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait 3 araç, duvarın altında kaldı. Park halibdeki araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ- OLAY YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLER

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-Olay yerinden görüntü
-Duvarın altında kalan araçlar
-Güvenlik şeridi
-Polis ekipleri
-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detaylar

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