İSTANBUL- (havadan görüntüyle) FSM'DE ÇALIŞMA: TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu artmaya başladı

FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle gece, 4 şerit trafiğe kapatıldı. 52 gün sürecek çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazınıyor. Kazıma işlemi sona erdiğinde asfaltlama yapılacak. Çalışma nedeniyle öğleden sonra trafik yoğunluğu artmaya başladı. FSM'deki çalışma nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 53 seviyesine ulaştı.

Görüntü dökümü:

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-Köprüde devam eden çalışmalar

-Havadan görüntü ile çalışmalar

