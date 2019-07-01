İSTANBUL- (havadan görüntüyle) FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR 

Haber-Kamera: Ersan SAN- Çağrı ÇALIŞKAN-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları trafik yoğunluğuna yaşanıyor, FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 5 gündür 4 şerit trafiğe kapalı.

Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Köprü girişinde oluşan trafik

-Havadan görüntüyle köprü ve çevresindeki yoğunluk

-15 Temmuz Şehitler köprüsündeki yoğunluk

-Metrobüslerdeki yoğunluk

