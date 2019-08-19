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 İSTANBUL - (HAVADAN YENİ GÖRÜNTÜLERLE)  SEL SULARI ALTINDA KALAN ÇARŞININ ÜRÜNLERİ MİTİNG ALANINA SERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

  Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafı, dünkü sağanak yağmurla oluşan su baskınında ıslanan ürünlerini Yenikapı miting alanına götürerek kurumaya bıraktı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL, (DHA)
Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafı, dünkü sağanak yağmurla oluşan su baskınında ıslanan ürünlerini Yenikapı miting alanına götürerek kurumaya bıraktı. Kurumaya bırakılan ürünler havadan da görüntülendi.
İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağış ile birlikte birçok noktada su baskınları yaşanmıştı. Eminönü'ndeki Yeraltı Çarşısı'nda su seviyesi diz hizasına ulaşmıştı. Su tahliye işlemlerinin başlamasıyla birlikte çarşı esnafı dükkanlarını temizlerken, su baskınından etkilenen ürünlerini ayırdı. Esnaf, ıslanan ürünlerini Yenikapı miting alanına getirerek kurumaya bıraktı.

TAHMİNİ ZARAR 100 BİN TL
Yeraltı çarşı esnafı Zafer Yavuz, "Tahmini olarak sadece mallar üzerinden söylüyorum, en kötü 100 Bin TL zararımız var. Dükkandaki eşyalar, stantlar, raflar, elektronik eşyalar, kasalar, arkadaşlarımızın giden telefonları, bu rakam daha üste çıkar tabi en az rakam 100 Bin TL. Bu gördükleriniz de kurtarabildiklerimiz. Bir bu kadar daha vardı. Sigorta 20 dükkandan belki 10'unda vardır. Burada tahmini olarak bin tane ayakkabı var. Biz bu gece bunların kurumasını bekleyeceğiz. Yarın akşama kadar biz muhtemelen buradayız. Kuruduğunda artık önümüze bakacağız. Tekrar atmamız gerekenler varsa atacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:
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HAVADAN YENİ GÖRÜNTÜLER
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-Alt geçitten detaylar
-Yenikapı miting alanından detaylar
-Yenikapı miting alanına getirilen ayakkabılardan detaylar
-Muhabir anonsu
-Esnaf röportajı

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