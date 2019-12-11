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İstanbul Havalimamanı’nda HAVAİST personeline güvenlik eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:10 | Son Güncelleme

İstanbul Havaliman’ında Eğitim ve Denetim Büro Amirliği tarafından HAVAİST personeline "Güvenlik farkındalığı ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar eğitimi" veriliyor.İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Denetim Büro Amirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye bağlı HAVAİST çalışanına "Güvenlik farkındalığı ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar eğitimi" veriliyor.

İstanbul Havaliman’ında Eğitim ve Denetim Büro Amirliği tarafından HAVAİST personeline "Güvenlik farkındalığı ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar eğitimi" veriliyor.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Denetim Büro Amirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye bağlı HAVAİST çalışanına "Güvenlik farkındalığı ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar eğitimi" veriliyor. Eğitime, İstanbul Havalimanı Mülkü İdare Amiri İsmail Şanlı’da katıldı. Eğitime idari kadro, şoför, biletçi, bagajcı’dan oluşan toplamda 508 personelin katılması hedefleniyor.
İstanbul Havalimanı Mülkü İdare Amiri İsmail Şanlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, havalimanında da hayatın diğer alanlarında olduğu gibi yapılan işlerin değer zincirinin bütününden oluştuğunu söyledi. Şanlı, havalimanında yolcu taşıyan şoförlerin bu değer zincirinde çok önemli bir görev üstlendiğini, bir bütün halinde çalışmak gerektiğini belirtti.
"Bir zincirinin kuvveti en zayıf halkası kadardır" sözünü anımsatan Şanlı, "Hepimizi bir takım olarak gördüğümüzde, hepimizin aynı hedefe, aynı şekilde yaklaşmış olması lazım. Büyük ve yeni bir havalimanında bulunuyoruz. Yeni olmasının getirdiği çok önemli avantajlar var. Oyunun kurallarını yeniden oturtuyoruz ama yeni olmanın getirdiği dezavantajlar var. Aksayan yönler olabiliyor, eksiklikler olabiliyor. Bunları karşılıklı diyalog, samimiyet ve koordinasyon içerisinde inanıyoruz ki çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Yeter ki olağan sorunu karşılıklı iyi niyet içerisinde çözmüş olalım" diye konuştu.
Şanlı, İstanbul Havalimanı’nda yaklaşık 65 bin yaka kartlı insanın çalıştığını, bu kişilerin hizmet ürettiğini hem de üretilenlere dışarıdan bir gözle bakabildiğini bildirdi. Çözümlere yönelik geri bildirim kültürünü oluşturmak istediklerini belirten Şanlı, havalimanının aksayan yönlerini kendilerine ulaştırmasını çalışanlardan istedi.
Şanlı, güvenlik konusunda asıl işin polislerde olduğunu ancak yolcularla ilk temas eden kişiler olarak şoförlerin de bazı görevleri olduğunu kaydetti.
Bu noktada şoförlerin desteğinin polislerin işini kolaylaştırabileceğine değinen Şanlı, "Çünkü yolcu ilk sizlerle (şoförlerle) temas ediyor. Bu suçun psikolojisinde vardır. Suçlu insan tedirgindir, rahat değildir. Sizler artık her gün yüzlerce, binlerce insana dokuna dokuna hayatında anormallik gördüğünüz birisini fark etmeniz oradaki kolluk görevlisine göre çok daha önce olmuş olabiliyor. Sizin bu noktadaki desteğiniz polisimizin işini çok daha kolaylaştırmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

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