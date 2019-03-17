İstanbul Havalimanı 7 Nisan'da tam kapasiteye geçiyor

Havalimanına, İETT ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şirketi İstanbul Otobüs A.Ş'nin yeni markası "Havaist" hatlarıyla ulaşım sağlanıyor. İstanbul Havalimanı'nın toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında şehir içi bagajlı lüks taşımacılığını yapan Havaist, havalimanının kısmi olarak açılması üzerine hat ve sefer düzenlemesi yaptı. İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak, 5 hat için günlük ek seferler dahil ortalama 140 sefer planlandı. Planlanan hatlar İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi.

Tarifeli seferlerin hizmete girmesiyle Arnavutköy ilçesi sınırlarında bulunan İstanbul Havalimanı'na ulaşım büyük önem kazanacak. Havalimanına ulaşım için ise çok sayıda alternatif bulunuyor.

Türk Hava Yolları'nın toplamda 23 iç ve dış hat tarifeli seferlerine ev sahipliği yapan havalimanına tam taşınma gerçekleştiğinde, 300'den fazla destinasyona uçuş icra edilecek.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve ilk fazının açılışı 29 Ekim 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı tam kapasiteye 7 Nisan 2019’da geçecek.

İSTANBUL (AA) - Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı, tam kapasiteye geçeceği 7 Nisan'a hazırlanıyor. Şu anda Türk Hava Yolları'nın (THY) toplamda 23 iç ve dış hat tarifeli seferlerine ev sahipliği yapan havalimanına tam taşınma gerçekleştiğinde 300'den fazla destinasyona uçuş icra edilecek.

İstanbul'un kuzeyine kurulan İstanbul Havalimanı'na en yakın ilçe, sınırları içine kurulduğu Arnavutköy, en uzak ilçe ise Şile. Havalimanı Arnavutköy'e 14, Şile'ye ise 92 kilometre uzaklıkta.

- En yakın ilçe Arnavutköy, en uzak ilçe ise Şile

Özel araçlı yolcular Avrupa Yakası'ndan havalimanına geliş ve gidiş için TEM Otoyolu'ndaki çeşitli bağlantı noktalarını kullanabilecek. Anadolu Yakası'ndan gelecek araçlı yolcular ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak, havalimanına rahatlıkla ulaşabilecek.

Ayrıca İETT’nin otobüsleri ile Mecidiyeköy, Atatürk Havalimanı ve Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşmak mümkün.

Bütün ödemelerin "İstanbulkart" üzerinde yapılabildiği ve internete bağlanma imkanı da sunan Havaist otobüsleri ile Taksim'den ortalama 100, Yenikapı'dan 90, 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı'ndan 90, TÜYAP'tan 110, Kozyatağı'ndan 110 dakikada ulaşım sağlanabiliyor.

Havaist, İstanbul Havalimanı'nın 7 Nisan’da tam kapasite ile çalışacağını dikkate alarak hat sayısını 18'e, bu hatlarda çalışacak otobüs sayısını ise 150'ye çıkaracak.

Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul trafiğinde havalimanı özel araçlarla ulaşımı gerçek zamanlı olarak test etti. Buna göre ilçelerin uzaklığı ve özel araçla varış saati şöyle:

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören hattı ile İstanbul Havalimanı'na ulaşım daha da kolaylaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesiminiyle Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na 26 kilometrelik otoyolla 13 dakikada ulaşılacak.

Havalimanıyla kent arasında taksi hizmeti için İstanbul "34 No'lu Taksiciler Kooperatifi" ile bir protokol imzalandı. İsteyen yolcular, havalimanı ile şehir merkezi arasında bu taksilerle seyahat edebilecek.

Terminaldeki araç kiralama şirketleri de ulaşım konusunda yolculara hizmet verebilecek.

İstanbul Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için ise Gayrettepe ile Halkalı olmak üzere iki farklı metro hattında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı'nın öncelikli olarak hizmete alınması planlanıyor.

- Havalimanında işlemler çok hızlı

İstanbul Havalimanı'na vardıktan sonra yolcular çok hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayabilecek.