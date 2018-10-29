İstanbul Havalimanı Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nın açılışında, "Bu eser medeniyetimizin gücünü gösteriyor, istikbalimizin güneşi oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi, vatanımızın bölünmezliği, milletimizin birliği, devletimizin tekliği, bayrağımızın göklerimizde dalgalanmasını sağlamak değil mi? İşte bu havalimanı, bu hedefimizi gerçeğe dönüştüren bir eser olarak bugün bütün ihtişamıyla karşımızda duruyor." dedi. TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul Havalimanı'nın açılış töreninde, Endonezya'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin bulunduğunu belirtirken, "Dost ve kardeş Endonezya halkının acılarını paylaşıyoruz. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı. Açılış vesilesiyle tarihi bir gün yaşandığına vurgu yapan Yıldırım, iki mutluluğun bir arada yaşandığını aktarırken, şöyle konuştu: "Bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan yüce Rabb'ime hamd ediyorum, şükrediyorum. Kuruluşunun 95. yılında Cumhuriyetin şanına yakışan bu eser ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olsun. Hürriyetimizi simgeleyen Cumhuriyet'in 95. yılını böylesine görkemli bir eserle taçlandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bu büyük eserin gerçekleşmesinde liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu hava meydanının yapımında, planlanmasında ve inşaatına kadar her etabında bakan ve başbakan olarak yer almış birisi olarak bugün farklı bir heyecanı burada birlikte yaşıyoruz."

Yıldırım, havalimanının inşası sürecine önceki dönem Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri bakanları ile İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarının da önemli katkılar sunduğuna işaret etti. TBMM Başkanı Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu harikulade eseri meydana getirmek için yüklenici İGA Grubu içerisinde yer alan şirketler grubunu gece gündüz demeden 42 ay gibi bir sürede bu dev eseri ortaya çıkardıkları için teşekkür ediyorum, emeklerinden dolayı kutluyorum. Yapım sürecinde karşılaştıkları zorluklar karşısında kararlılıkla yollarına devam ettiler ve çalıştılar. Esasen bu eserin isimsiz kahramanları mimarlar ve mühendisler ve gece gündüz demeden 7/24 çalışan işçilerimizdir, emekçilerimizdir. Bu açılış vesilesiyle en büyük tebriği onların hakkettiğini ifade ediyor ve onlara büyük bir alkış istiyorum. Milletimizin adını medeniyet tarihine yazdıracak bir eser meydana getirdiniz Sayın Cumhurbaşkanım, Allah sizden razı olsun. Yüreğimizi coşturan, sevincimizi katlayan, heyecanımızı artıran böylesine harikulade bir eser milletimizin onur ve gurur vesilesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerinin birisi daha bu açılışla birlikte gerçeğe dönüşmüştür."

Yıldırım, yeni havalimanının aziz milletin hayalini gerçekleştiren, modern mimarinin bütün detayları kullanılan dünyada ses getirecek önemli bir eser olduğunu, teknolojinin bütün imkanları ve yeniliklerin yeni havalimanında mevcut olduğunu anlattı. - "Zorluklar karşısında pes etmek asla ve asla sizin mizacınıza uymuyor" TBMM Başkanı Yıldırım, yeni havalimanı projelendirilirken gerçekleştirilemeyeceğinin ileri sürüldüğünü, inşaata başlanırken kaynak bulunamayacağının söylendiğini, acımasızca eleştirilerin olduğunu ifade etti. Vatan şairi Namık Kemal'in "Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten" dizelerini hatırlatan Yıldırım, kendilerinin de aynısını yaptıklarını, çalışmaktan usanmadıklarını, eleştirilerden yılmadıklarını dile getirdi. Yıldırım, 3. havalimanını inşa edecekleri bu alanı havadan inceledikleri 2011'li yılları dün gibi hatırladığını anlatarak, şunları kaydetti: "Bana demiştiniz ki 'Burası Ağaçlı kömür çıkarma bölgesi. Burada arazi delik deşik oldu, göllerle doldu. Bu arazide havalimanı nasıl olur?' Sayın Cumhurbaşkanım biz burada sadece havalimanı yapmayacağız aynı zamanda yıllarca örselenen bu araziyi de tedavi edip, İstanbul'un en güzel mekanına dönüştüreceğiz demiştim. Sağolun kabul ettiniz ve bugün bu hayal gerçeğe döndü. Bu dev eserin ortaya çıkarılması, bugüne kadar karşılaştığımız bütün zorlukları bize unutturdu. Zorluklar karşısında pes etmek asla ve asla sizin mizacınıza uymuyor. 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta bunu gördük ve daha birçok Gezi olaylarında bu sınamalardan başarıyla geçtik. Hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, 'ya bir yol bulup geçeriz' dedik ya da 'bir yol açarız' dedik, yolumuza devam ettik. Bugüne kadar bu anlayışla çalıştık ve bugünlere geldik, başardık."