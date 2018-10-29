İstanbul'un yeni havalimanının adı 'İstanbul Havalimanı' oldu. İşte tarihi açılıştan öne çıkanlar...
İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler
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Tören sonunda davetlilerden bazıları sahneye çıkarak açılışı dev bir ekranın önünde yaptı.
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Erdoğan'ın uçağı havalimanına böyle indi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan havalimanında dolaştı ve davetlilerle selamlaştı.
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Erdoğan seçim döneminde gerginlik yaşadığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile böyle tokalaştı.
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Erdoğan uluslararası ziyaretçilerini tek tek selamladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan temsili olarak check-in yaptı.
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İrlandalı rakibini kafes dövüşünde yenen sporcu Khabib Nurmagomedov da açılıştaydı.
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Erdoğan'ın konuşması sonrası açılış töreninin sonuna gelindi.
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