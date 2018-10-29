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İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını İstanbul Havalimanı olarak açıkladığı yeni havalimanı açılışında tarihi kareler çekildi.

İstanbul'un yeni havalimanının adı 'İstanbul Havalimanı' oldu. İşte tarihi açılıştan öne çıkanlar...

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

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Tören sonunda davetlilerden bazıları sahneye çıkarak açılışı dev bir ekranın önünde yaptı.
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Erdoğan'ın uçağı havalimanına böyle indi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan havalimanında dolaştı ve davetlilerle selamlaştı.
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Erdoğan seçim döneminde gerginlik yaşadığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile böyle tokalaştı.
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Erdoğan uluslararası ziyaretçilerini tek tek selamladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan temsili olarak check-in yaptı.
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İrlandalı rakibini kafes dövüşünde yenen sporcu Khabib Nurmagomedov da açılıştaydı.
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Erdoğan'ın konuşması sonrası açılış töreninin sonuna gelindi.
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