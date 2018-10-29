İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul'un yeni havalimanının adı 'İstanbul Havalimanı' oldu. İşte tarihi açılıştan öne çıkanlar...

Tören sonunda davetlilerden bazıları sahneye çıkarak açılışı dev bir ekranın önünde yaptı.

Erdoğan'ın uçağı havalimanına böyle indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan havalimanında dolaştı ve davetlilerle selamlaştı.

Erdoğan seçim döneminde gerginlik yaşadığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile böyle tokalaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan temsili olarak check-in yaptı.