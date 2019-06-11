HABER

İstanbul Havalimanı, bayram tatilinde 1 milyon 776 bin yolcu ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Ramazan Bayramı tatili süresince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen 12 binin üzerindeki uçuşla 1 milyon 776 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.31 Mayıs günü mesainin bitimiyle birlikte başlayan ve 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımına da yoğun ilgi göstermişti.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Ramazan Bayramı tatili süresince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen 12 binin üzerindeki uçuşla 1 milyon 776 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.
31 Mayıs günü mesainin bitimiyle birlikte başlayan ve 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımına da yoğun ilgi göstermişti. Ek seferin yanı sıra yolcu doluluk oranlarında da ciddi artışların yaşandığı İstanbul Havalimanı’nda günlük yolcu rekoru da kırılmıştı. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve uçuşlara ilişkin istatistiklerde netlik kazandı. Verileri İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu.
1 milyon 776 bin yolcu kullandı
İGA CEO’su Kadri Samsunlu İstanbul Havalianı’ndaki bayram verilerine ilişin yaptığı paylaşımda, “31 Mayıs - 9 Haziran tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı döneminde; @igairport’ta 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcumuzu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek bayramlarda da, daha fazla yolcumuzla bayram sevincini yaşamayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Açıklanan verilere göre İstanbul Havalimanı’nı 31 Mayıs- 9 Haziran tarihlerinde 6 bin 121’i gelen, 6 bin 83’ü giden olmak üzere 12 bin 204 uçak kullandı. Yine aynı dönemde 898 bin 721’i gelen, 878 bin 244’ü giden olmak üzere toplam 1 milyon 776 bin 965 yolcu İstanbul Havalimanı’ndan seyahat etti. Toplamda ise 1 milyon 289 bin 220 bagaj işlem gördü.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Yüz estetiğinde ’’endoskopi’’ avantajıYüz estetiğinde ’’endoskopi’’ avantajı
Fok Binnaz'a belediye başkanı sahip çıktıFok Binnaz'a belediye başkanı sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Burada suyun sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Burada su sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.