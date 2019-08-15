HABER

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
Sahaya giren Youtuber abone kaybediyorSahaya giren Youtuber abone kaybediyor
Saruhanlılı zeytin üreticisinin 'düşük rekolte' sıkıntısıSaruhanlılı zeytin üreticisinin 'düşük rekolte' sıkıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı daimi hava hudut kapısı

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı!

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de terör operasyonu

İstanbul beklenen 'büyük depreme' hazır mı?

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı

Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.