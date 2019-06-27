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İstanbul Havalimanı, dünyada ‘Yılın Havalimanı’ olmak için yarışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı, International Airport Review (Uluslararası Havaalanı İnceleme) dergisi tarafından başlatılan Okuyucuların Seçimi 2019 ödüllerinde ‘yılın havalimanı’ kategorisinde seçilen 10 havalimanı arasında yer aldı.

İstanbul Havalimanı, International Airport Review (Uluslararası Havaalanı İnceleme) dergisi tarafından başlatılan Okuyucuların Seçimi 2019 ödüllerinde ‘yılın havalimanı’ kategorisinde seçilen 10 havalimanı arasında yer aldı. İstanbul Havalimanı, dünyada ‘Yılın Havalimanı’ olmak için yarışıyor.
International Airport Review (Uluslararası Havaalanı İnceleme) dergisi, Okuyucuların Seçimi 2019 ödülleri kapsamında havalimanlarının performansının değerlendirildiği bir anket başlattı. Bu kapsamda ‘yılın havalimanı’ kategorisinde belirlenen 10 havalimanı içerisinde İstanbul Havalimanı’na da yer verildi.
“Yılın havalimanı olmak için oylarınızı bekliyoruz”
Havalimanı işletmecisi İGA’nın resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, oylama hakkında yolcular bilgilendirildi. Paylaşımda, “International Airport Review dergisinin düzenlediği “Readers’ Choice 2019” ödüllerinin “Airport of the Year” kategorisinde aday olarak seçilen 10 havalimanından birisiyiz! “Yılın havalimanı” olmak için oylarınızı bekliyoruz” denildi.
10 havalimanı değerlendirme kapsamında
Toplam 10 havalimanının bulunduğu listede İstanbul Havaalanı’nın yanı sıra Changi Havalimanı, Charles De Gaulle Havaalanı, Kopenhag Havaalanı, Dubai Uluslararası Havaalanı, Hong Kong Uluslararası Havaalanı, Jorge Chavez Uluslararası Havaalanı, Londra Heathrow Havaalanı, Sidney Havaalanı ve Vancouver Uluslararası Havaalanı da yer alıyor.
Oylama 28 Kasım’da sonuçlanacak
Havalimanlarını değerlendirmek isteyen yolcular, "https://www.internationalairportreview.com/readers-choice-award-airport-of-the-year-2019/" linkinden oylamaya katılabilecek. Oylamanın sonucu belirlenecek ‘yılın havaalanı’ 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

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