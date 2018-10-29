HABER

İstanbul Havalimanı: "Dünyanın Yeni Kavşağı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını İstanbul verdik. Hayırlı olsun" - "Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak. Gerek havacılık fuarları gerekse başka birtakım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir" - "Atatürk Havalimanının bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da inşallah ülkemizin, İstanbul'umuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Dolayısıyla orası Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanına "İstanbul" adının verildiğini belirterek, "Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını İstanbul verdik. Hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın açılışında katılımcılara, havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol kulesinin minyatürü şeklinde tasarlanan kürsüden seslendi.

Konuşmasına, "Bugün burada iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın açılışını, yurt dışından gelen kıymetli dostlarımızla yapıyoruz. İstanbul Havalimanının tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum." söyleriyle başlayan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünün gururunu da bugün hep birlikte yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'ye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov'a, diğer ülkelerden gelen bakan ve heyet başkanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

- "İstanbul, en değerli marka"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un sadece Türkiye'nin en büyük şehri olmadığını, aynı zamanda ülkenin en değerli markası olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şair ne güzel söylemiş: ﻿'Bu şehr-i İstanbul ki bi misl ü behadır/Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır/Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında/Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır.' Bunu günümüz Türkçesiyle tekrarlayacak olursak, 'Bu İstanbul şehri ki, ona paha biçilmez/Tüm Acem mülkü feda olsun onun tek bir taşına/Öyle tek bir incidir iki deniz arasında/Yeridir dünyanın güneşi ile tartılsa.'

Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını 'İstanbul' verdik. Hayırlı olsun. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak. Gerek havacılık fuarları gerekse başka bir takım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Atatürk Havalimanının bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da inşallah ülkemizin, İstanbul'umuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Dolayısıyla orası Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun."

(Sürecek)

PARTNER2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı
'Rapunzel Sendromu'na yakalanan hastanın midesinden kıl yumağı çıktı'Rapunzel Sendromu'na yakalanan hastanın midesinden kıl yumağı çıktı
Edirne'de açılan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ne ziyaretçi akınıEdirne'de açılan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ne ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istanbul havalimanı yeni havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İlginizi Çekebilir

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

Anıtkabir'de üst düzey güvenlik önlemi... İhasavar getirildi!

Anıtkabir'de üst düzey güvenlik önlemi... İhasavar getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.