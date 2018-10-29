İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanına "İstanbul" adının verildiğini belirterek, "Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını İstanbul verdik. Hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın açılışında katılımcılara, havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol kulesinin minyatürü şeklinde tasarlanan kürsüden seslendi.

Konuşmasına, "Bugün burada iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın açılışını, yurt dışından gelen kıymetli dostlarımızla yapıyoruz. İstanbul Havalimanının tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum." söyleriyle başlayan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünün gururunu da bugün hep birlikte yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'ye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov'a, diğer ülkelerden gelen bakan ve heyet başkanlarına teşekkür etti.