İSTANBUL (AA) - İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Bugün burada dünyanın en büyük havalimanı olma yarışımız başlıyor. Bu yarış, 2026'da pist ve yolcu sayısı, terminal büyüklükleri ve günlük hava trafiği açısından dünyanın en büyük havalimanı olma yarışı. Bunu temin etmek için hedefimiz, bu yıl için 70 milyon olan yolcu sayısını 2026 yılında 150 milyon seviyesine taşımaktır." dedi.

Cengiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve yabancı devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış töreninde, havalimanının inşasında emeği geçen tüm İGA ekibini tebrik etti.

Projenin inşası boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yılında söylediği, "Bu sadece bir havalimanı değil, bir zafer anıtıdır." sözünü rehber edindiklerini anlatan Cengiz, Erdoğan'ın çıtayı yükseltmeyi seven bir lider olduğunu kaydetti.

Cengiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şunları söyledi:

"Sayenizde ülke olarak sürekli yeni hedeflere gidiyoruz, koşuyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettikleri gibi 'Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartma' mücadelemizi zat-ı alinizin rehberliğinde azim ve heyecanla sürdürüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye'nin dört bir köşesinden Türkiye aşığı 5 holding olarak bir araya geldik.