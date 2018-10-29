İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nın açılış törenine katılan sanat, siyaset ve iş dünyasından davetliler, duydukları heyecanı dile getirdi.

Törene katılan sanatçı Hülya Koçyiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılını kutlayarak, "Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Cumhuriyetin 95. yılında bu eser muhteşem bir armağan, gurur verici. Gerçekten ihtişamından gözlerim kamaştı. Allah hayırlı ve bereketli yolculuklar nasip eylesin." dedi.

Sanatçı Muazzez Ersoy da İstanbul Havalimanı'nı muhteşem bulduğunu anlatarak, "Bu güzel, insanı büyüleyen muhteşemlik karşısında çok etkilendim. Dev bir atmosfer. Tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise havalimanı projesini daha önce Bakanlar Kurulu'nda tartıştıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sadece bunun alanını belirlemek, hafriyatının bile Türkiye'ye nelere mal olacağını düşünmek gözümüzü korkutan bir projeydi ama hamdolsun Türkiye bunu da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyanın en büyük havaalanını, Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyetimizin 95. yaş gününde açmak gerçekten büyük bir mutluluk. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun."