İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan bölgemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarımıza sesleniyorum, gelin hepimiz için huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim. Gelin düşmanlıklara, savaşlara, acılara zulümlere değil, sevgiye, barışa, dayanışmaya çıkan kapıları birlikte açalım. Gelin çocuklara, masumlara, mazlumlara umut verecek bir dünyanın müjdesini, insanlığa hep birlikte verelim." dedi. Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin geçen 16 yılda eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, her alanda dev yatırımlar yaparak, kendisini geleceğe hazırladığını söyledi. Sadece havacılık alanında ulaştıkları seviyenin dahi başlı başına bir başarı hikayesi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ülkemizdeki havalimanlarının sayısı, göreve geldiğimiz zaman 26'ydı. Bugün itibarıyla 30 ilave yaparak, havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkarmış bulunuyoruz. Halen inşası ve projesi devam edenler buna ilave edildiği zaman, önümüzdeki yıllarda, havalimanlarımızın sayısı 64'e çıkacak. Yurt dışı uçuş noktalarımızın sayısını 60'tan 316'ya, dünyada destinasyon olarak bir numarayız. Birinci sırada biziz. Uçulan ülke sayısını da 50'den 122'ye, büyük gövdeli uçak sayımızı 162'den 506'ya çıkardık." diye konuştu.

- "Havacılık sektörünün cirosu 25 milyar dolara yükseldi" Erdoğan, tüm bu atılımlar sayesinde havacılık sektörünün cirosunun 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekerek, "Diğer alanlarda da benzer gelişmeler kaydettik. Üstelik bu başarılara son 5 yılda yaşadığımız nice provokasyona, üzerimizde oynanan nice oyuna, ülkemize kurulan nice tuzağa, maruz kaldığımız nice saldırıya rağmen imzayı attık." dedi. Bugün Türkiye'nin milli gelirine göre dünyada 17'nci, satın alma paritesine göre dünyada 13. sıraya yükseldiğini dile getiren Erdoğan, bunu devlet ve millet arasında kurdukları o güçlü bağdan aldıkları feyizle gerçekleştirdikleri hizmetler sayesinde başardıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da olduğu gibi istiklaline ve istikbaline sahip çıkan, geleceğine güvenli ve ümitle bakan bir Türkiye olarak hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam ettiklerini anlatarak, "Cumhuriyetimizin ilanının 95. yılında 2013 hedeflerimize olan bağlılığımız, hizmete aldığımız bu muhteşem eserle bir kez daha güçlenmiştir. Bu vesileyle özellikle milletimizin cumhuriyet bayramını tekrar tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başka olmak üzere, İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıran, yeni devletimizi kuran, ülkemizin bugünlere gelmesinde alın teri, kanı olan tüm devlet adamlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle hürmetle yad ediyorum." diye konuştu.

Hüseyin Nihal Atsız'ın "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" dizesini okuyan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ifade, bizim ilham kaynağımızdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin huzurla yaşaması, devletimizin payidar olması için gerektiğinde hayatlarını feda etme pahasına görev yapan güvenlik güçlerimize, kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu ülke için dökülen tek damla alın teri de tek damla kan da asla boşa gitmemiştir, boşa gitmeyecektir. Tarih en büyük şahittir, en büyük hakemdir. Tıpkı açılışını yaptığımız bu eser gibi, yaptığımız her işi, milletimizin takdirine ve tarihin murakabesine emanet ediyoruz. Gençlerimize vasiyetimiz olan 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını, cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflerimizle oluşturuyoruz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, bölgesinde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin, refahın sembolü haline gelmeye kararlı olduğunu söyledi.

- "Mazlumlara umut verecek bir dünyanın müjdesini insanlığa hep birlikte verelim" Hedeflerine ulaşmayı sadece kendileri için değil tüm dostları için de istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu anlayışla demokrasideki ve ekonomideki yolculuğumuzu dostlarımızla birlikte sürdürme arzumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Ne mazisinde sömürge ayıbı, ne alnında katliam karası, ne yüreğinde beşere dair husumet lekesi bulunmayan bir milletin mensupları olarak bize hüsnüniyetle yaklaşan herkesle birlikte yol yürümeye hazırız. Buradan bölgemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarımıza sesleniyorum, gelin hepimiz için huzurlu, güvenliği ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim. Gelin düşmanlıklara, savaşlara, acılara zulümlere değil, sevgiye, barışa, dayanışmaya çıkan kapıları birlikte açalım. Gelin ,çocuklara, masumlara, mazlumlara umut verecek bir dünyanın müjdesini insanlığa hep birlikte verelim." ifadelerini kullandı. Erdoğan, sözlerini bu toprakların yetiştirdiği büyük gönül insanı Yunus Emre'nin şu güzel sözleriyle bitirmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben gelmedim kavga için/Benim işim sevgi için/Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Gelin tanış olalım/işi kolay kılalım/sevelim sevilelim/Bu dünya kimseye kalmaz. İnşallah İstanbul Havalimanı'mız, insanları kavuşturup tanıştıracak, sevgiyi çoğaltıp gönülleri abat edecek, ülkemize, bölgemize ve dünyaya hayırlı bir hizmet olmuştur. Havalimanımızın inşasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsinden öte özellikle bu 5'li konsorsiyumu tebrik ediyorum. Yılmadılar, usanmadılar ve 42 ayda bu eseri bu hale getirdiler tabii daha işleri var, henüz bitmedi. Bu güzel günde sevincimizi paylaşan dostlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." (Bitti)

İstanbul Havalimanı: "Dünyanın Yeni Kavşağı"

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "Buradan bölgemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarımıza sesleniyorum, gelin hepimiz için huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim. Gelin düşmanlıklara, savaşlara, acılara zulümlere değil, sev

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