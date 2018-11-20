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İstanbul Havalimanı film setlerinin aranan mekanı olacak;çekim ücretleri de belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’na film, dizi ve reklam çekimleri için birçok yapım şirketinin ilgi göstermesi beklenirken çekimler için alınacak ücretler de belirlendi.

Gökhan Artan / İstanbul, 20 Kasım (DHA)- İstanbul Havalimanı’na film, dizi ve reklam çekimleri için birçok yapım şirketinin ilgi göstermesi beklenirken çekimler için alınacak ücretler de belirlendi.

29 Ekim’de resmi açılışı yapılan ve 31 Ekim’de de THY’nin 5 noktaya sefere başladığı İstanbul Havalimanı birçok dizi, film, şarkı kliperi, televizyon programlarına, belgeseller ve reklam çekimlerine ev sahipliği yapacak. Adeta film setine dönmesi beklenen İstanbul Havalimanı'nda adeta Hollywood stüdyolarını aratmayacak sayıda çekim yapılması bekleniyor. Çekimlerle ilgili aranan mekanlardan biri olacak İstanbul Havalimanı için alınacak film ve fotoğraf çekim ücret tarifesi de belli oldu. Buna göre film çekim süresi 0 ila 3 saat arasında ise 1294 Euro, 3 ila 6 saat arasında 2 bin 586 Euro, 6 ila 24 saat arasında ise 4 bin 641 Euro çekim ücret tarifesi belirlendi.İstanbul Havalimanı'nda fotoğraf çekim ücreti ise günlük 663 Euro oldu.

HABER AMAÇLI ÇEKİMLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Kamu kurum kuruluşları adına özel kuruluşlarca yapılacak çekimlerde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafında ya da adına yapılacak çekimlerde, haber amaçlı çekimlerde ise tarife uygulanmayacak. Tarifede belirlenen ücretler, fotoğraf ve film çekimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden çekim öncesinde peşin olarak tahsil edilecek. Çekim esnasında faydalanılacak elektrik, su, telefon, otopark, araç, gereç, personel ve benzerine ilişkin hizmet bedelleri çekim yapan gerçek veya tüzel kişiden ayrıca tahsil edilecek. İstanbul Havalimanı gibi bazı havalimanlarında da ücret tarifeleri birbirinden farklı olarak film ve fotoğraf çekimlerden ücret alınıyor.

BAGAJ TAŞIYICILARININ DA ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Bu arada İstanbul Havalimanı için porter olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin alacağı ücret tarifeleri de belli belli oldu. Buna göre taşınacak eşya türüne göre el bagajları için adeti 8,50 TL, valiz için adeti 13 TL,kargo bagaj ücreti ise adeti ise 26 TL oldu.

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