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"İstanbul Havalimanı, fuarlara uluslararası katılımı artıracak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel: - "İstanbul Havalimanı ile birlikte Türkiye, daha fazla uluslararası hava trafiğine sahip olacak. Yeni havalimanı ile ulusal ve uluslararası ziyaretçiler fuarlarımıza daha fazla katılım gösterecek"

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, İstanbul Havalimanı ile birlikte Türkiye’nin, daha fazla uluslararası hava trafiğine sahip olacağını belirterek, "Yeni havalimanı ile ulusal ve uluslararası ziyaretçiler fuarlarımıza daha fazla katılım gösterecek." dedi.

Kühnel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Messe Frankfurt Türkiye ve Hannover Fairs Turkey iş birliği ile nisanda yapılacak Automechanika İstanbul’un başarılı bir fuar olacağını düşündüğünü kaydetti.

Kühnel, daha fazla uluslararası sergici ve ziyaretçinin Automechanika İstanbul'da olmasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"4 yıl önce otomotiv sektörü fuarlarımızı düzenlemeye başladık. Sektör temsilcileri ve katılımcıların fuara ilgisi giderek artıyor. Organize ettiğimiz her fuar sektöre katkı sağlıyor. Müşterilerimiz ve katılımcılarımız, fuarlarımızdan fayda sağlamazsa ve iş üretmezse her yıl fuara katılım göstermezdi. Bu tür organizasyonlar otomobil sektörüne etki ediyor. Otomobil sektörü halen iyi işleyen sektörlerden bir tanesi."

- "İleride Türkiye, daha büyük fuar alanlarına ihtiyaç duyacak"

Kühnel, Türk Hava Yolları’nın (THY) yeni havalimanına taşınmasıyla yeni bir sürecin başlayacağını ifade ederek, İstanbul Havalimanı ile birlikte Türkiye’nin, daha fazla uluslararası hava trafiğine sahip olacağını söyledi.

Düzenlenen bu fuarların daha fazla ulusal ve uluslararası ziyaretçiye ihtiyacı olduğunu dile getiren Kühnel, "Yeni havalimanı ile ulusal ve uluslararası ziyaretçiler fuarlarımıza daha fazla katılım gösterecek. İleride Türkiye daha büyük fuar alanlarına ihtiyaç duyacak." dedi.

- "Uluslararası fuar ve organizasyonlar ihracatın artmasına katkı sağlayacak"

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Kühnel, Türkiye’nin daha fazla ihracat yapmaya ihtiyacı olduğunu dile getirerek, uluslararası fuar ve organizasyonların ihracatın artmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kühnel, fuarlarda sergilenen birçok ürünün sadece Türk insanı değil, tüm dünyanın ilgisini çekmesi için çabaladıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Umarım ki Türkiye’nin ihracatının artmasına katkı sağlarız. Daha fazla uluslararası ziyaretçinin fuarlarımıza gelmesi için reklamlara yatırım yapıyoruz. Yaptığımız anketlere baktığımızda ise doğru işler yaptığımız söyleyebiliriz. Sonuç olarak daha fazla dünya insanını buraya çekiyoruz."

Kühnel, Türkiye’de büyük bir pazar olduğuna işaret ederek, Automechanika fuarları bağlamında, İstanbul’un, Şanghay ve Frankfurt’tan sonra 3'üncü sırada yer aldığını, bunun da bir başarı olduğunu, bu sırayı korumanın da zor olacağını söyledi.

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