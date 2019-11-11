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İstanbul Havalimanı, ‘Geleceğe Nefes’ Oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:50 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı çalışanları, ülke çapına yayılan ağaçlandırma projesi “Geleceğe Nefes Ol” kapsamında bugün saat 11:11’de fidan dikerek 11 milyonluk rekor fidan dikim kampanyasına destek oldu.Mimarisi, güçlü alt yapısı, teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ön planda olan İstanbul Havalimanı, Orman Genel Müdürlüğü ile imzalamış olduğu “5 Yılda 5 bin Hektar Ağaçlandırma Protokolü” kapsamında ilk çalışmalarına başladı.Hedef her yıl bin hektarlık fidan dikmekOrman Genel Müdürlüğü’nün bugün 11:11’de, “Geleceğe Nefes” sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 11 milyonluk rekor fidan dikme kampanyasına havalimanı sahasına fidan dikerek destek olan İstanbul Havalimanı çalışanları, ilk yıl hedefini bin hektar fidan olarak belirledi.

İstanbul Havalimanı çalışanları, ülke çapına yayılan ağaçlandırma projesi “Geleceğe Nefes Ol” kapsamında bugün saat 11:11’de fidan dikerek 11 milyonluk rekor fidan dikim kampanyasına destek oldu.

Mimarisi, güçlü alt yapısı, teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ön planda olan İstanbul Havalimanı, Orman Genel Müdürlüğü ile imzalamış olduğu “5 Yılda 5 bin Hektar Ağaçlandırma Protokolü” kapsamında ilk çalışmalarına başladı.

Hedef her yıl bin hektarlık fidan dikmek
Orman Genel Müdürlüğü’nün bugün 11:11’de, “Geleceğe Nefes” sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 11 milyonluk rekor fidan dikme kampanyasına havalimanı sahasına fidan dikerek destek olan İstanbul Havalimanı çalışanları, ilk yıl hedefini bin hektar fidan olarak belirledi. 5 yıl içinde her yıl bin hektarlık ağaçlandırma çalışması yapmayı hedefleyen İstanbul Havalimanı, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Amasya, Konya ve Kayseri Orman Bölge Müdürlükleri’ne bağlı sorumluluk sahalarında da yapılacak çalışmalarla Türkiye’nin milli ağaçlandırma projesine destek olmayı amaçlıyor.
"5 yılda 5 bin hektarlık bir alanı ağaçlandıracağız"
İGA’dan yapılan açıklamada; “Ülke olarak 11 Kasım gününü ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlamanın gururu içerisindeyiz. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı çalışanları, Orman Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde “Geleceğe Nefes” sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen 11 milyonluk rekor fidan dikimi kampanyasına katıldı. İGA olarak bu değerli kampanyanın yanı sıra çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarımız çerçevesinde dikim ve bakım çalışmaları ile toplamda 5 yılda 5 bin hektarlık bir alanı ağaçlandıracağız. Bir kurum çatısı altında tek bir proje ile gerçekleştirilen en büyük ağaçlandırma çalışmalarından biri ile verimli topraklarımızın erozyonla yok olmamasına ve ülkemizin çölleşmesinin engellenmesine, önemli katkı sunacağız. İlerleyen süreçte de havalimanının uygun alanlarında bölgeye özgü türlerle ağaçlandırma çalışmalarına devam etmeyi planlıyoruz. Orman Genel Müdürümüz, Ağaçlandırma Daire Başkanımız ve İstanbul Orman Bölge Müdürümüze destekleri için teşekkür ediyoruz” denildi

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