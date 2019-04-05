İSTANBUL HAVALİMANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 

Haber: \u0130brahim YILDIZ \/ \u0130STANBUL DHA \nAtat\u00fcrk Havaliman\u0131'ndan \u0130stanbul Havaliman\u0131'na bu gece ba\u015flayacak 'B\u00fcy\u00fck Ta\u015f\u0131nma" \u00f6ncesi \u0130stanbul Havaliman\u0131 havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. "B\u00fcy\u00fck Ta\u015f\u0131nma" gece saat 03.00'da ba\u015flayacak ve 45 saat s\u00fcrecek.Sahaya \u00f6nce k\u00f6pek, sonra taraftar girdiKahramanmara\u015f\u2019ta liseler aras\u0131 ses yar\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131ld\u0131Deprem nedeniyle panikleyen hastalar, hastaneyi bo\u015faltt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum