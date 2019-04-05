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İSTANBUL HAVALİMANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 01:40 | Son Güncelleme

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA  Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi. "Büyük Taşınma" gece saat 03.00'da başlayacak ve 45 saat sürecek.

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