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İstanbul Havalimanı için NYT'de tam sayfa ilan

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:59 | Son Güncelleme

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da, bugün açılışı yapılan İstanbul Havalimanı için tam sayfa ilan yayımlandı

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın açılışı, ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times'da tam sayfa ilanla duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının "İstanbul Havalimanı" olacağını duyurduğu havalimanının açılışı için ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da tam sayfa ilan yayımlandı.

Havalimanının lale figürlü kulesi ve havadan çekilmiş görselinin yer aldığı ilanda, "Seyahatin gelecekteki yolları: İstanbul Yeni Havalimanı" ifadesi yer aldı.

İlanda, "Dünyanın en ileri teknolojili havalimanlarından biriyle tanışın" ifadelerine de yer verildi.

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