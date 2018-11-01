İstanbul Havalimanı, ilk Antalya yolcularını ağırladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY), Antalya-İstanbul seferini yapan uçağı ilk kez İstanbul Havalimanı'na indi.

Antalya yolcuları, THY'nin TK2129 sefer sayılı uçağıyla saat 12.10'da İstanbul Havalimanı'na geldi. Boeing 737-800 tipi uçakla icra elden seferde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı.

Mesleki kongre için İstanbul'a gelen Veteriner Talat Varal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculuğun çok güzel geçtiğini belirterek, "Bazı ufak sürprizlerle karşılaştık. Girişte küçük bir kokteyl düzenlemişler. Çiçekler verildi. Bugünün anısına özel bir bilet düzenlemişler, onu verdiler. Yolculuk keyifliydi. Burası oldukça büyük gözüküyor." dedi.

Varal, kongre için İstanbul'a geldiğini ve tesadüfi olarak Antalya'dan İstanbul Havalimanı'na inen ilk uçakta yer aldığını kaydetti.

Hüseyin Çamağaç ise İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Güzel bir yolculuk yaptığını dile getiren Çamağaç, "Çok memnun kaldım. Gelişte ikramlar yapıldı. Her şey çok güzeldi. Kısmet oldu Antalya'dan gelen ilk yolcu olduk. Sevinçliyiz, böyle bir yolculuk yaptığımız için. Planladığım bir seyahat değildi, denk geldi.

Özene bezene yapılmış bir yer, bayağı emek verilmiş. Vatanımız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

