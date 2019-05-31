İstanbul Havalimanı ilk Ramazan Bayramı’na hazır

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ve bölgedeki en önemli hub olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Bayramı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yoğunluk nedeniyle aksilik yaşanmaması için personel ve ekipman takviyesi yapıldı. Tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan’dan bu yana yaklaşık 10 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, ilk bayramını karşılayacak olmanın heyecanıyla tüm hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanında yolcuların maksimum konforu için her şey düşünüldü. Havalimanının işletmesini üstlenen İGA, bayram boyunca tüm operasyon ekibiyle tam kapasite görev başında olacak. 9 günlük bayram tatili vesilesiyle İstanbul Havalimanı’nda yaşanması öngörülen yoğunluğa karşı tüm önlemler alındı. Bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray ve takviye personel planlamaları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra yiyecek, içecek ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

Ramazan Bayramı’na özel otopark kampanyası

Seyahat etmek üzere araçlarıyla İstanbul Havalimanı’na gelecek yolcular için de otoparklarda yeni bir kampanya yapıldı. Bu kapsamda İGA, Ramazan Bayramı tatili için İstanbul Havalimanı’na aracıyla gelen yolculara özel otopark kampanyası düzenliyor. 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında İstanbul Havalimanı otoparkına 7-10 gün arası aracını park eden yolcular, 7 gün abonelik ücreti ödeyecek. Diğer yandan sadece havalimanı içinde değil yol güzergâhında oluşabilecek trafik yoğunluğunu da göz önüne alan İGA, Havaist otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için ekipler ve seferler arasındaki koordinasyonu da güçlendirildi. Bunun yanı sıra Hasdal yol düzenlemesinin bitirilmesiyle İstanbul Havalimanı yol güzergâhındaki trafik endişesi de ortadan kalkmış oldu.

Duty Free’de yüzde 40’a varan indirim

İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcular, duty free alanından yapacakları alışverişlerde yüzde 40’a varan indirimlerden faydalanabilecek. Alışverişin yanı sıra yolcular yeme-içme alanlarında da farklı deneyim yaşayacak. Birbirinden özel restoranların ve kafelerin bulunduğu İstanbul Havalimanı’nda yolcular, hem terminalde hem de bugünden itibaren faaliyete geçen gelen yolcu katının dışındaki yeme-içme alanlarda keyifli anlara tanık olacak.