HABER

İstanbul Havalimanı ilk yolcularını karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

DÜNYANIN sıfırdan inşa edilen ilk havalimanı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sokulan İstanbul Havalimanı, Ankara’dan İstanbul’a yapılan ilk uçuşla gelen yolcularını ağırladı.

İstanbul Havalimanı ilk yolcularını karşıladı

İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN sıfırdan inşa edilen ilk havalimanı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sokulan İstanbul Havalimanı, Ankara’dan İstanbul’a yapılan ilk uçuşla gelen yolcularını ağırladı.

Türk Hava Yolları’nın (THY), TK-2125 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı saat 15.11’de İstanbul Havalimanı’na teker koydu. Uçak burada havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı. Uçak park pozisyonuna yanaşmasının ardından İstanbul Havalimanı apronunda karşılama töreni yapıldı.

ARTIK BAŞLADIK

THY uçağıyla ilk kez Ankara’dan İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular uçağın kapısında havalimanı işletmecisi olan İGA CEO’su Kadri Samsunlu tarafından karşılandı. Daha sonra apronda kurdela kesimi yapıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Kadri Samsunlu, “Çok mutluyuz önemli bir gün. Türk Hava Yolları da havalimanımızdan ayrıldı ve geri döndü. Artık başladık” dedi.

YOLCULARA SÜRPRİZLER HAZIRLANDI

İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular daha sonra bagaj bantlarının bulunduğu alana gitti. Burada yolcular İGA personeli tarafından sürprizlerle karşılandı. Küçük hediyeler verilen THY uçağının yolcularından Sabah Nur ise kendisi için yeni bir deneyim olduğunu belirterek, “Buraya ilk defa gelmek beni çok heyecanlandırdı. Hem Esenboğa Havalimanı’nda hem de İstanbul Havalimanı’nda bizler için değişik sürprizler yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul Havalimanı ilk yolcularını karşıladıİstanbul Havalimanı ilk yolcularını karşıladıİstanbul Havalimanı ilk yolcularını karşıladı

Farkında değilsiniz ama kameradan izleniyorsunuz! İşte korunmanın yollarıFarkında değilsiniz ama kameradan izleniyorsunuz! İşte korunmanın yolları
Yaralı yavru ceylanı köylüler kurtardıYaralı yavru ceylanı köylüler kurtardı
Araçta yemeğini unutan üniversiteliye bir tencere sarma sözüAraçta yemeğini unutan üniversiteliye bir tencere sarma sözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen rektöre İYİ Parti'den tepki: Görevden alınmalı

'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen rektöre İYİ Parti'den tepki: Görevden alınmalı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.